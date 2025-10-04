به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر برگزاری نمایشگاه پاییزه در شهر صدرا گفت: در غرفه‌های متنوعی محصولاتی همچون پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی، کیف و کفش ، آجیل و حبوبات و شیرینی و لوازم خانگی با تخفیف مناسب عرضه می‌شود.

زینب سعیدیان افزود: این نمایشگاه که بیش ۱۵۰ غرفه دارد به مدت ۱۰ روز برای بازدید و خرید مردم برپا است .

مدیر برگزاری نمایشگاه پاییزه در شهر صدرا بیان کرد: این نمایشگاه که از هشتم مهرماه آغاز به کار کرده تا هجدهم مهر همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در پارک بزرگ ملاصدرا شهر صدرا برای بازدید علاقمندان بر پا است.