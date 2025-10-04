به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سعید اوحدی در این پیام گفت : عظمت و اقتدار ایران اسلامی مرهون همت ایثارگران و دلاوری جانبازان سرافرازی است که بر سر پیمان ماندند و در اعتلای خط سرخ شهادت و میراث گرانقدر شهدا کوشیدند.آنان که دیروز پیشگامان عرصه نبرد حق علیه باطل بودند و امروز پهلوانان عرصه شکیبایی و اسوه استقامت هستند.

وی با اشاره به اینکه جانبازان با روح آسمانی خویش منجی شکوه ایثار گشتند و اجر ایمان و مجاهدتشان ، روح پرتمنای آنان را به همرزمان شهیدشان واصل می‌کند، ادامه داد : وصل عاشقانه جانباز شهید گرانقدر "حاج فتح الله بناری" تهنیت باد که شایسته و سرافراز این مرتبه والا بود.

وی ضمن عرض تسلیت و همدردی با خانواده شهید بناری برای این شهید گرانقدر رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از ایزدمنان خواستار شد .