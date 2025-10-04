مصرف تخم مرغ در سيستان و بلوچستان روزانه بيش از 110 تن است که کمتر از چهار درصد آن در سیستان و بلوچستان توليد مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حمزه شیبک مدیر این واحد تولیدی گفت: از شش واحد مرغ تخمگذار درسیستان و بلوچستان تنها همین واحد فعال است و بقیه به‌ علت کمبود نقدینگی و خوراک طيور تعطیل شدند.

وی افزود: این واحد تولیدی با مجوز ۳۰۰ هزار قطعه ای احداث شده ولی متاسفانه عدم حمایت مسئولان امر حالا با ۷۰ هزار قطعه کار است.

این کار آفرین گفت: در حال حاضر روزانه در این واحد تولیدی سه هزار و ۸۰۰ کیلوگرم تخم مرغ تولید می‌شود که در صورت حمایت این مقدار به بیش از ۲۰ هزار کیلوگرم می‌رسد.