هفته دوم مسابقات تور جهانی تنیس جوانان در بخش زنان و مردان با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین روز مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال در مرکز ملی تنیس برگزار شد تا با برگزاری دیدار‌های فینال، تکلیف تنیسور‌های قهرمان مشخص شود.

در فینال پسران، دانیال مشتاقی فر موفق شد با پیروزی ۲ بر یک مقابل آیریک عابدین زاده عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کند و کیارش صادقی و علیرضا مقدسی نیز مشترکا سوم شدند.

در بخش دختران، ال آی حلاجی زحمتکش با نتیجه ۴-۶ و ۴-۶ گلنسا اکبری را از پیش رو برداشت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در این بخش آیلار بدرلو و ملینا عباس زاده رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

پیش از این و با برگزاری فینال دونفره بخش پسران، تیم آیریک عابدین زاده- دانیال مشتاقی فر با نتیجه ۳-۶ و ۲-۶ مقابل زوج سام عطاران -مانی ملاعسگری به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در فینال دختران نیز تیم آیلار بدرلو – کیمیا کمالیان با نتیجه ۵-۷ و ۲-۶ تیم ملینا عباس زاده – سارینا اخوان را از پیش رو برداشت و در جایگاه نخست ایستاد.

این مسابقات از ۵ مهر در مرکز ملی تنیس ایران در بخش دختران و پسران آغاز شد و امروز با معرفی نفرات برتر بخش انفرادی و انجام مراسم اختتامیه با حضور شاهرخ کشاورز دبیر کل فدراسیون به پایان رسید.

سرداوری این مسابقات بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان بود و امیر همایون صدری این دوره از رقابت‌ها را مدیریت کرد.