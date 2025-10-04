شهرستان تفت با شاخص بالای ۲۵ درصد، سالمندترین و زارچ با کمتر از ۹ درصد جمعیت سالمند به‌عنوان جوان‌ترین شهرستان‌های استان یزد هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: بر اساس آخرین آمار، ۱۱/۸ درصد جمعیت استان یزد در سن بالای ۶۰ سال قرار دارند که شهرستان تفت با شاخص بالای ۲۵ درصد، سالمندترین شهرستان استان محسوب می‌شود.

دکتر مسعود شریفی با گرامیداشت هفته سالمند افزود: سالمندی یکی از مراحل ارزشمند و پربرکت زندگی است و توجه به سلامت جسمی و روانی این قشر باید در اولویت قرار گیرد. در حالی که شهرستان تفت با بیش از ۲۵ درصد سالمندترین شهرستان استان است، زارچ با کمتر از ۹ درصد جمعیت سالمند به‌عنوان جوان‌ترین شهرستان شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: برای داشتن سالمندی سالم و موفق باید مراقبت‌های بهداشتی را از سنین کودکی، نوجوانی و میانسالی جدی گرفت. در این راستا، حوزه بهداشت استان خدمات متنوعی به سالمندان ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به غربالگری بیماری دیابت، فشار خون، خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی، غربالگری سرطان کولورکتال، بررسی خطر سقوط، مشاوره تغذیه و مشاوره سلامت روان برای پیشگیری از افسردگی اشاره کرد.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد با تاکید بر لزوم تقویت حمایت‌های اجتماعی گفت: در کنار خدمات بهداشتی، توجه به کرامت و جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده و جامعه نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی آنان دارد. حضور فعال در اجتماع، جلوگیری از انزوا و استفاده از ظرفیت سالمندان به‌عنوان الگو‌های تجربه و خرد جمعی، به پویایی بیشتر جامعه کمک می‌کند.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های اجتماعی می‌توان به سمت سالمندی سالم و پویا حرکت کرد؛ سالمندی‌ای که همراه با نشاط، امنیت و سلامت برای نسل دیروز و امروز باشد.