به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان سلماس شد.
استاندار آذربایجانغربی در این سفر از پروژههای عمرانی، زیرساختی و گردشگری منطقه بازدید و در جلسه ستاد عالی سرمایهگذاری و توسعه استان با محوریت شهرستان سلماس شرکت خواهد کرد.
استاندار آذربایجانغربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی همراهی میکنند.