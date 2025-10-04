رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان سلماس شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر از پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و گردشگری منطقه بازدید و در جلسه ستاد عالی سرمایه‌گذاری و توسعه استان با محوریت شهرستان سلماس شرکت خواهد کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کنند.