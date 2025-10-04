به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگ‌کننده هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیا در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام رضا (ع) در خرم‌آباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میهن، مدافعان سلامت، مدافعان حرم و شهدای جنگ اخیر به تاریخچه فعالیت‌های قرارگاه خاتم از دوران دفاع مقدس تا امروز اشاره کرد و گفت: فرزندان ملت در این قرارگاه از مهندسی جنگ تحمیلی تا بازسازی کشور، از شکست تحریم بنزین با پالایشگاه خلیج فارس تا اجرای طرح‌های ملی، همواره نشان داده‌اند که با تکیه بر توان داخلی می‌توان توطئه‌ها را خنثی کرد.

ناصر زارعی با اشاره به اجرای ۲۹۰ طرح تقاطع در سطح کشور، افزود: تاکنون ۲۴۵ طرح آماده بهره‌برداری شده‌اند ودر استان لرستان نیز ۲۵ طرح افتتاح شده و ۸ طرح مهم دیگر با رقم اولیه ۳۲ هزار میلیارد تومان و رقم به‌روز بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در دست اجراست.

وی خرم‌آباد را شهری ویژه در اجرای طرح‌های عمرانی دانست و افزود: تقاطع شهدای جاویدالاثر و اکنون تقاطع امام رضا (ع) هر دو زودتر از موعد مقرر افتتاح شدندو این موفقیت حاصل همدلی مسئولان، پیمانکاران و مجموعه قرارگاه است.

شهردار خرم آباد نیز گفت: این طرح با مشارکت شهرداری و استانداری لرستان و همچنین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به بهره‌برداری رسید و برای ساخت آن قریب به ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

داریوش بارانی بیرانوند با بیان اینکه طول این طرح ۴۵۵ متر است افزود: رفع گره ترافیکی ورودی مسکن مهرخرم آباد، تسهیل در دسترسی به بیمارستان نیایش، اتصال این مسیر به کمربندی شرقی خرم آباد و کاهش ترافیک و کاهش تصادفات ازمهمترین اهداف اجرای این طرح است.