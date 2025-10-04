به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، استادان و دانشجویان، ساخت یادمان شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان آغاز شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان با اشاره به اینکه شهیدان ما افتخار و هویت ایران اسلامی هستند گفت: باید هر چه بیشتر این حماسه ساز وطن را به نسل جوان معرفی کنیم.

سردار میر عبدالرضا مراد حاجتی افزود: مسجدسلیمان در دوران دفاع مقدس یک هزار شهید را تقدیم کرده است و دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان میزبان یکی از شهیدان گرانقدر گمنام خواهد بود.