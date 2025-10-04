پخش زنده
فرمانده سپاه امام رضا (ع) در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به دلاورمردان و قهرمانان این نیروی غیور تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پیام سردار سید هاشم غیاثی آمده است: دلاورمردان نیروی انتظامی در سنگر امنیت و آرامش ملت ایران، بیهیاهو، اما با ارادهای از جنس فولاد، ایستادهاند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امروز نه تنها پاسدار قانون، که نگهبان مرزهای آرامش و اقتدار ملی است؛ سربازانی که در هنگامههای سخت، با ایمان و انضباط، خروش غیرت را به صلابت تبدیل میکنند.
در ادامه این پیام آمده است: در جنگ دوازدهروزه اخیر، آنگاه که آسمان خاورمیانه از آتش و دسیسه میدرخشید، فرزندان فراجا با چشمانی بیدار، جبههای دیگر از نبرد را پاسداری کردند؛ جبههای بیصدا، اما سرنوشتساز. آنان، با هوشیاری و اشراف میدانی، خطوط نفوذ دشمن را در هم شکستند، امنیت شهرها را پاس داشتند، و با ایمان و بصیرت، نشان دادند که در میدانهای نوین جنگ، اقتدار امنیتی از شجاعت و معرفت برمیخیزد.
سردار غیاثی در پیام تبریک خود افزوده است: ملت ایران، مدیون حضور آرام و مؤمنانه شماست؛ شما که در سکوت مأموریتها، امنیت را به خیابانها و دلها بازمیگردانید و به برکت خون شهیدان و صبر خانوادههای صبور نیروی انتظامی، پرچم سبز امنیت و آرامش، همواره در پهنه این سرزمین سرافراز، در اهتزاز بماند.