به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل کارخانه گفت: در این واحد تولیدی با بکارگیری بالاترین سطوح تخصصی و تکنیکی، تصویری برتر، جدید و متفاوت از مد، تنوع، نوآوری و کیفیت در تولید انواع پارچه‌های لباسی لوکس ارائه می‌دهیم که هم برای بازار‌های داخلی و هم برای صادرات برنامه‌ریزی شده است.

سلطانی افزود: تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه از سازندگان طراز اول اروپایی تأمین شده‌اند تا بالاترین استاندارد‌های تولید تضمین شود.

وی به قابلیت‌های بی‌نظیر بخش چاپ اشاره کرد و گفت: در این بخش، ما خدمات چاپ انواع پارچه‌های لباسی زنانه، بچه‌گانه، مردانه، شال و روسری (کشباف و تاری پودی) را با ظرفیت قریب به سی هزار متر در روز ارائه می‌دهیم. ک

مدیرعامل کارخانه تکمیل پارچه در ادامه به توانمندی‌های بخش رنگرزی پرداخت و اظهار داشت: بخش رنگرزی کارخانه انواع خدمات رنگرزی پارچه با روش‌های دیسپرس، راکتیو و دیسپرس راکتیو را برای پارچه‌های کشباف و تاری پودی ارائه می‌دهد.

سلطانی گفت: دانش فنی منحصر‌به‌فرد ما امکان انجام عملیات رنگرزی حساس‌ترین پارچه‌ها را با بهترین کیفیت فراهم آورده که استقبال کم‌نظیر مشتریان مؤید این مدعاست.