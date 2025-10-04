\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0642\u062a\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u00a0 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f3\u06f5\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631\u062a\u0646 \u0622\u0633\u0641\u0627\u0644\u062a \u062f\u0631\u0645\u0639\u0627\u0628\u0631\u0628\u0632\u0631\u06af\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0648 \u06f9\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631\u062a\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631\u0634\u0647\u0631\u06cc \u0631\u06cc\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f .\n