مردم ورزش دوست محمودآباد از دارنده نشان برنز کشتی ساحلی جهان، به گرمی استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی اصغر کپچ دارنده نشان برنز کشتی ساحلی جهان، با استقبال گرم مردم ورزش دوست و مسئولان شهر محمودآباد به زادگاهش بازگشت.

در پی درخشش علی اصغر کپچ، کشتی‌گیر ارزنده باشگاه پوریای ولی بونده محمودآباد در رقابت‌های کشتی ساحلی نوجوانان جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی کشور یونان برگزار شد، مراسم استقبال رسمی از این قهرمان ملی با حضور دکتر قاسمی فرماندار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، فاضل زاده سرپرست اداره ورزش و جوانان، خسروی مدیر کانون بسیج ورزشکاران، رئیس و اعضای هیأت کشتی، مسئول کمیته کشتی ساحلی و پیش‌کسوتان ورزشی و علاقمندان و دوستداران ورزش، بدلیل شرایط نامساعد جوی در سالن کشتی امام رضا (ع) محمودآباد برگزار شد.

"کپچ" در وزن ۶۰ کیلوگرم رده سنی نوجوانان با نمایش شایسته موفق به کسب مدال برنز و جایگاه سوم جهان شد تا برگ زرین دیگری به افتخارات ورزش این شهرستان افزوده شود.