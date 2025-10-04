پخش زنده
خیز بی حساب و کتاب اجاره بها چالش این روزهای مستاجران است. مردم میگویند نرخ گزاریهای سلیقهای مالکان و خلاء ساز و کار قانونی از جمله عوامل اصلی این آشفته بازاراست. خبرگزاری صدا وسیما به درخواست مخاطبان پیگیر روند الحاق زمین به محدوده شهر مهاباد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بار سنگین اجاره مسکن بر دوش مستاجران، مستأجرانی که میگویند افزایش اجاره مسکن در مهاباد، بیرویه و معادل کلانشهرهاست.
مشاورین املاک هم سرنخ این مشکل را عدم تعادل عرضه و تقاضا میدانند و میگویند.
البته برای حل بخشی از مشکلات حوزه مسکن در مهاباد و در راستای طرح مسکن ملی، ۲۰۰ هکتار زمین به شهر مهاباد الحاق شود.
در حال حاضر خانوارهای فاقد مسکن ۵۰ درصد هزینه یشان صرف اجاره بها میشود که دراین بین برنامه ریزی اصولی و هدفمند و افزایش تولید خانههای ارزان قیمت، میتواند کلید خانه دار شدن و حل نابسامانی بازار مسکن باشد.