معاون علمی رئیس جمهور با اعلام اینکه در طول یک سال اخیر حدود ۲۵۰۰ مسکن کامل یا زمین در ۱۵ شهر کشور به نخبگان واگذار شده است، گفت: البته نیازمند ۵۰ هزار مسکن یا زمین هستیم و اعداد فعلی کوچک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری آماده است در شهرهای مختلف با استانداران همکاری لازم را به منظور خانه دار کردن نخبگان داشته باشد چراکه بخشی از نخبگان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام نخبگان، از دریافت آن امتناع میکنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۵۰۰ پست اجرایی در دستگاههای دولتی به نخبگان تخصیص داده شده بود در عین حال افزود: البته هزار پست در شأن نخبگان نبود، اما به طور کلی ۳۷ هزار درخواست برای این تعداد پست ارائه شده بود و حدود ۳۵ هزار نخبه هنوز متقاضی شغل هستند و ما در تلاش هستیم این وضعیت را اصلاح کنیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تاکیدکرد: با دستور رئیسجمهور، امکان ارائه زمین و تسهیلات رایگان برای اقشار نخبگانی در استانها نیز فراهم خواهد شد.
افشین با بیان اینکه، هم اکنون در حال فراهم کردن یک فراخوان جذب در دستگاههای خصوصی بزرگ هستیم گفت: شاید آنها بهتر از ما دولتیها قدر نخبگان و اثرگذاری آنها را بدانند و اینگونه میتوانیم نخبگان را در جاهایی که اثرگذار هستند قرار دهیم.