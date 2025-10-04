پخش زنده
امروز: -
نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی، مرمتی و معماری شش اثر تاریخی شاخص استان ایلام واقع در شهرستان دره شهر در راستای حفاظت بهتر از مواریث فرهنگی و تاریخی این استان، بازنگری شد و به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام گفت:اقدام اخیر، در ادامه سیاستهای وزارت میراثفرهنگی برای بهروزرسانی نقشههای حفاظتی و ارتقای استانداردهای مرمت و ساماندهی محوطههای تاریخی کشور انجام شده و انتظار میرود زمینهای برای ثبت جهانی برخی از این آثار در آینده فراهم آورد.
فرزاد شریفی افزود : بهمنظور صیانت از هویت تاریخی و حفظ اصالت آثار ارزشمند استان ایلام، بازنگری در تعیین عرصه و حریم شش اثر ثبتشده ملی واقع در شهرستان درهشهر در کمیتههای تخصصی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
وی گفت : این آثار شامل شهر تاریخی سیمره با شماره ثبت ۶ مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۱۰، محوطه کلک رشنو با شماره ثبت ۲۰۶۲۹ مورخ ۲۶ دی ۱۳۸۶، تپه پامیل با شماره ثبت ۳۰۴۸ مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۷۹، چهارطاقی با شماره ثبت ۲۷۴۶ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۷۹، تپه کلک سرخآباد با شماره ثبت ۲۲۱۵۳ مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ و محوطه گرسایهکان با شماره ثبت ۲۰۷۳۶ مورخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود : بر اساس مصوبه جدید، نقشههای محدوده عرصه و حریم، به همراه ضوابط حفاظتی، مرمتی و معماری مربوط به هر یک از این آثار مورد بازنگری و تصویب قرار گرفته است تا ضوابط اجرایی حفاظت از این محوطهها با دقت و جامعیت بیشتری دنبال شود.
شریفی با اشاره به اینکه این اقدام پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی به نتیجه رسیده است، افزود : بر اساس گمانهزنیهای انجامشده و خطوط و ضوابط جدید عرصه و حریم، علاوه بر افزایش محدوده عرصه و حفظ و صیانت از آثار موجود، بخش عمدهای از مشکلات ساکنان و اراضی واقع در حریم شهر تاریخی نیز مرتفع شده است؛ بهگونهای که هم حق مردم تضییع نشده و هم حق حاکمیت حفظ شده است.
وی گفت : بازنگری حریم و عرصه این آثار، بهمنزله تعیین دقیق محدودههای قانونی و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف، ساختوساز یا فعالیت عمرانی در پیرامون آنهاست، موضوعی که نقش مهمی در تداوم حفاظت از بافتهای تاریخی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی ایفا میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود : شهر تاریخی سیمره، بهعنوان یکی از نخستین آثار ثبتشده ملی ایران، جایگاه ویژهای در تاریخ ایلام و غرب کشور دارد و محوطههایی، چون کلک رشنو، کلک سرخآباد و گرسایهکان نیز از جمله بسترهای باستانی غنی این استان به شمار میروند که حاوی آثار فرهنگی متعلق به دورههای مختلف تاریخی هستند.