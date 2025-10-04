به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده مرزبانی انتظامی در همایش تجلیل از اقوام مرزنشین گفت: مرزبانان و مرزنشینان در کنار یکدیگر مرز‌ها را زنده و استوار نگه می‌دارند و برای دفاع از حدود ثغور ایران اسلامی سر از پا نمی‌شناسند.

در یازدهمین همایش تجلیل از مرزنشینان سراسر کشور که بصورت وبیناری با حضور فرمانده فراجا برگزار شد از نقش آفرینی مرزنشینان در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.

سردار گودرزی با اشاره به نقش مرزنشینان در همراهی مرزبانان و ایجاد امنیت توسعه یافته در مرزها افزود: برگزاری این نشست، موجب ایجاد همبستگی، همدلی وهم افزایی بیشتر بین شما مرزنشینان و مرزبانان خواهد شد و از طرفی دیگر قصد داریم از تلاش‌های یکساله شما که در تأمین امنیت مرز‌ها دوشادوش مرزبانان تلاش داشتید تجلیل و قدردانی کنیم.