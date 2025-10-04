به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در مراسم برگزاری جشن غنچه‌ها در تالار شهدای در تالار شهدای فرهنگی ناحیه۳ اهواز گفت: ۷۵هزار نوآموز خوزستانی همزمان با سراسر کشور، حدود یک هزار و ۸۴۵ کودکستان دارای مجوز، سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد و پرنشاط آغاز می‌کنند.

ناصر علی فر افزود: ضرورت و اهمیت گذراندن دوره پیش دبستانی باید برای خانواده‌ها نهادینه شود، چون این دوره، مرحله شکوفایی و آماده‌سازی کودک برای فراگیری آموزش است.

وی با اشاره به اینکه کودکان گنج‌های گران بهایی هستند که در اختیار مجموعه تعلیم و تربیت قرار می‌گیرند و تا جای امکان باید به خوبی نگهداری و پرورش داده شوند، اظهار کرد: بهترین محتوا‌ها باید در اختیار نوآموزان قرار گیرد تا آموزش با کیفیتی را در این دوره سپری کنند و پایه آموزشی قوی داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه به دنبال جذب صد درصد نوآموزان هستیم و امید است که تعلیم و تربیت از سنین بسیار پایین در استان نهادینه شود، گفت: سال ۱۴۰۰ سازمان ملی تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده است و به صورت تخصصی به کار تربیت و تعلیم و تربیت نوآموزان و کودکان می‌پردازد، این نگاه نشان دهنده توجه وزارتخانه به رشد و تعلیم کودکان است.