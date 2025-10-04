به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به منظور بررسی مشکلات حوزه صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی و دولتی، دیدار مردمی و همچنین بررسی وضعیت تعطیلی کارخانه‌های سیمان و پتروشیمی به دهلران سفر کرد.

حسن بابایی پس از تجدید پیمان با شهدای عملیات محرم و دیدار با خانواده شهید فرید الله مرادی در نشست حفاظت از اراضی ملی شرکت کرد و در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: رسیدگی به پرونده‌های ورودی در حوزه قضایی شهرستان دهلران کمتر از دو هفته است که این قاطعیت و اتقان آرا، عاملی بازدارنده در تصرف اراضی ملی است.