به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مراسم امضای قرارداد سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور با مشارکت دو شرکت داخلی و با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و ذاکری مدیرعامل راه آهن، برگزار شد.

این سرمایه گذاری در مجموع به ارزش ۱۴۵۰۰ میلیارد تومان به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی کشور انجام شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد یکی از شرکت‌ها، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان به ساخت و بازسازی ۴۰ دستگاه لکوموتیو سنگین، ۳۷ دستگاه لکوموتیو ویژه بخش مسافری و ۴ دستگاه موتور لکوموتیو‌های زیمنس تخصیص دهد.

همچنین دیگر شرکت سرمایه گذار مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان به نوسازی ۵۰ دستگاه سالن مسافری تخصیص داد.

این سرمایه گذاری در راستای حمایت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از توانمندی‌های داخلی در ساخت و نوسازی ناوگان ریلی، کاهش وابستگی به واردات و افزایش سهم حمل و نقل ریلی کشور در جابجایی بار و مسافر انجام شد.