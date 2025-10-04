ورزش زورخانه‌ای، میراثی کهن و نماد پهلوانی و اخلاق در فرهنگ ایرانی، پهلوانان مهابادی میداندار جوانمردی و از تیم‌های برتر شمالغرب کشورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در مهاباد، این سنت قدیمی در زورخانه پوریای ولی همچنان زنده نگه داشته شده است.

در دل زورخانه، مرشد نقش اصلی را ایفا می‌کند. با ضربه و نوحه‌ای که هم الهام بخش است و هم راهنما.

بخش مهمی از جذابیت این ورزش برای نسل جوان، پیوند آن با اخلاق و فرهنگ ایرانی است.

ورزش زورخانه‌ای تنها یک تمرین جسمانی نیست، بلکه مکتبی برای پرورش اخلاق و جوانمردی است.