ورزش زورخانهای، میراثی کهن و نماد پهلوانی و اخلاق در فرهنگ ایرانی، پهلوانان مهابادی میداندار جوانمردی و از تیمهای برتر شمالغرب کشورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در مهاباد، این سنت قدیمی در زورخانه پوریای ولی همچنان زنده نگه داشته شده است.
در دل زورخانه، مرشد نقش اصلی را ایفا میکند. با ضربه و نوحهای که هم الهام بخش است و هم راهنما.
بخش مهمی از جذابیت این ورزش برای نسل جوان، پیوند آن با اخلاق و فرهنگ ایرانی است.
ورزش زورخانهای تنها یک تمرین جسمانی نیست، بلکه مکتبی برای پرورش اخلاق و جوانمردی است.