فیلم سینمایی «عملیات بی نقص» ، برنامه«کشیک سلامت» با بررسی بودجه افزایش ظرفیت‌های پزشکی و برنامه «تهران ۲۰» از قاب شبکه های سیما روانه پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری سیما ، شبکه نمایش، فیلم سینمایی «عملیات بی‌نقص» به کارگردانی لی بیونگ هیون را شنبه شب پخش خواهد کرد.

موضوع فیلم داستان پلیس‌هایی است که ماجرا‌های هیجان‌انگیز و طنزآلودی را رقم می‌زنند.

«عملیات بی نقص» محصول کره جنوبی شنبه ۱۲ مهر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان آمده است که: داستان گروهی از کارآگاهان باتجربه است که برای سرنگون کردن باندی خلافکار تصمیم می‎گیرند عملیات مخفی خود را از طریق تاسیس یک رستوران پیش ببرند، اما هنگامی که رستوران آنها معروف می ‎شود، شرایط تغییر می‌کند و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان به گنگ میونگ، لی هانوی، جون سیوک هیو، جانگ جین هی، جین شین کیو، کیم سونگ ایوی، لی دونگ هوی، لی دانگ یانگ، او جانگ سی، ریو سیونگ ریونگ، شین‌ها کیون و سانگ یانگ کیو اشاره کرد.

این فیلم برنده یک جایزه و کاندیدای دریافت دو جایزه دیگر از جشنواره‌های بین المللی فیلم شده است.

فیلم سینمایی «عملیات بی نقص» شنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز یکشنبه ساعت‌های ۵ و ۱۵ خواهد بود.

برنامه «کشیک سلامت»

این برنامه امشب با بررسی بودجه افزایش ظرفیت‌های پزشکی روی آنتن می‌رود

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، به بررسی وضعیت بودجه افزایش ظرفیت‌ها و پذیرش دانشجوی پزشکی از مؤسسات پولی می‌پردازد.

در این برنامه که با اجرای مصطفی مصطفوی ساعت ۲۰ به صورت زنده از شبکه سلامت پخش می‌شود، موضوع افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و تأثیر آن بر کیفیت آموزش و بودجه نظام سلامت کشور مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد.

«کشیک سلامت» از جمله برنامه‌های تحلیلی این شبکه است که با رویکردی کارشناسی و نقادانه، به بررسی تازه‌ترین مسائل حوزه سلامت کشور می‌پردازد.

برنامه «تهران ۲۰»

بررسی اولویت‌های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در برقراری امنیت اجتماعی با حضور رئیس پلیس پایتخت، امشب از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

با توجه به آغاز هفته نیروی انتظامی، سردار «عباس‌علی محمدیان»، رئیس پلیس پایتخت، مهمان امشب برنامه «تهران ۲۰» ۱۲ مهر خواهد شد تا در خصوص امنیت محله‌محور و تعامل پلیس با مردم ، ساماندهی معتادان متجاهر پایتخت و برخورد جدی پلیس با مزاحمت‌های خیابانی گفت‌و‌گو کند.