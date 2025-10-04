به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام گامی مؤثر در کاهش حوادث کار و بهبود شرایط ایمنی اعلام کرد.

اله‌نظر شه‌بخش افزود: ایمنی و سلامت نیروی کار ستون اصلی توسعه صنعتی است و این تفاهم‌نامه با ایجاد سازوکار‌های مشترک میان نهاد‌های مسئول، کاهش مخاطرات محیط کار، نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و تضمین استمرار تولید را هدف‌گذاری کرده است.

وی افزود: تعهدات در این تفاهم‌نامه شامل اجرای آموزش‌های هدفمند، بازرسی‌های منظم، نصب علائم هشدار و ارائه مشاوره‌های فنی جهت پیشگیری از سوانح احتمالی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: اجرای دقیق این بند‌ها نقش مستقیم در بهبود امنیت شغلی و کیفیت تولید خواهد داشت.