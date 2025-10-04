پخش زنده
شهروند خبرنگار ما از تهران در پیامی از کمبود وسایل حمل و نقل عمومی مانند تاکسی، ون و اتوبوس در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) گلایه کرد و گفت: این موضوع موجب سرگردانی مسافران شده است.
️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) مقابل بیمارستان شهید رجایی به سمت شهران و بالعکس، مسافران تا ساعتها برای وسایل نقلیه سرگردانند. در اینپیام بر رسیدگی اینموضوع تاکید شد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام احترام
در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش تا شهران) هیچ اتوبوسی نیست. خط مترو هم ندارد. تعداد ون و تاکسیها از ساعت ۵ عصر به بعد یا خیلی کم هست یا اصلن نیست. مردم سرگردان در صف طولانی منتظر هر نوع وسیلهای هستن.
یک یا دو تا تاکسی که هست کرایه ۳۵ هزارتومنی را ۱۲۰ هزار تومن حساب میکنن. این موضوع با شروع سرما برای مسافران دشوار تر خواهد شد . لطفا مسولان رسیدگی کنند.