به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به منظور تقویت پژوهش‌های میان رشته‌ای و تسریع انتقال فناوری‌های شناختی به حوزه‌های آموزش و سلامت شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز با هدف توسعه دانش شناختی و ایجاد خدمات فناورانه درحوزه آموزش و پرورش شناختی با یکدیگرهمکاری می‌کنند.

این تعامل مشترک قرار است بستر لازم را برای تولید دانش کاربردی، تربیت نیروی انسانی متخصص و تجاری‌سازی دستاورد‌های تحقیقاتی و پژوهشی فراهم آورد.

تقویت پژوهش‌های پایه و کاربردی در علوم شناختی، توسعه فناوری‌های کمک آموزشی و ارزیابی شناختی برای مدارس و مؤسسات آموزشی، ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای و نقشه برداری مغز برای پژوهش‌های ملی مرتبط با کاربرد‌های شناختی ازمحور‌های این همکاری مشترک سه جانبه تعیین شده است.

کارشناسان و مدیران این سه نهاد تخصصی در جلسه‌ای، مسئله محور بودن همکاری‌ها و ترکیب ظرفیت‌های پژوهشی، آموزشی و زیرساختی را عامل افزایش کیفیت آموزش درحوزه شناختی، تولید ابزار‌های پایش و توانبخشی شناختی، توانمندسازی معلمان و ارتقای جایگاه کشور در پژوهش‌های شناختی عنوان کردند.

دو طرف همچنین با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای معلمان، دانشجویان و پژوهشگران و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی آزمایشی درسطح مدارس ومراکز علمی با بهره گیری از دانش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین درحوزه علوم شناختی موافقت کردند.

در چارچوب این همکاری مشترک این سه نهاد در امر حمایت‌های علمی وآموزشی و تحقیقاتی برای توسعه و گسترش دانش علوم و فناوری‌های شناختی، تربیت نیروی انسانی، طراحی و پیاده‌سازی راهکار‌های آموزشی و توانمندسازی معلمان، تحلیل داده‌های پژوهشی و نیز هماهنگی و سیاست گذاری و اتصال نتایج پژوهشی به بازارو نهاد‌های متقاضی با یکدیگرهمکاری می‌کنند.