به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیکا گفت: در راستای کمک به نوعرسوان مددجو ۳۰ سری ۳۰ جهیزیه به زوج‌های جوان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی این شهرستان اهدا شد.

سر هنگ قاسم نوذری افزود: از جمله اقلام این جهیزیه‌ها یخچال، تلویزیون و دیگر لوازم ضروری زندگی است که در مجموع به ارزش ۱۵ میلیارد ریال می‌باشد که با مشارکت کمیته امداد امام خمینی اندیکا و بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی عصر خوزستان تامین و اهدا شده است.