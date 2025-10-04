پیامهای پرداخت وجه برای واریز سود سهام عدالت کلاهبرداریست
برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به پرداخت وجه نیست و هرگونه پیام با این مضمون جعلی و کلاهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس پلیس فتا یزد گفت: ارسال پیامکهای جعلی تحت عنوان سود سهام عدالت یکی از شیوههای رایج کلاهبرداری سایبری است که شهروندان باید مواظب باشند.
سرهنگ حسن ابوالحسینی افزود: سود سهام عدالت به حسابهایی که قبلا توسط افراد اعلام شده واریز میشود و برای دریافت آن نیازی به پرداخت وجه نیست و هرگونه پیام با این مضمون جعلی و کلاهبرداری است.
وی با بیان اینکه کاربران توجه داشته باشند هرگونه پیامک با سرشمارههای شخصی که حاوی لینکی مبنی بر سود سهام عدالت باشد کلاهبرداری است خاطر نشان کرد: کاربران میتوانند برای پیگیری موارد مربوط به سهام عدالت خود به سامانه الکترونیکی سهام عدالت به آدرس sahamedalat.ir مراجعه نمایند.