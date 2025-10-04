پخش زنده
تیم آیمف ایران که با هشت ورزشکار به این رقابتهای جهانی اعزام شده بود، توانست برای نخستین بار در تاریخ حضور خود در مسابقات جهانی، صاحب دو نشان برنز شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جهانی هنرهای رزمی ترکیبی آماتوری (IMMAF) ۲۰۲۵ در گرجستان برگزار شد و برای کشورمان در این رقابتها هاشم قلیزاده در رده امید و وزن ۹۷+ کیلوگرم به نشان برنز دست یافت. همچنین در رده بزرگسالان، مسلم فتحاللهی در وزن ۹۷- کیلوگرم موفق شد دومین مدال برنز را برای ایران کسب کند.
ارشیا فخاری در رده امید و وزن ۸۴ کیلوگرم به علت مصدومیت از ادامه رقابتها بازماند.
در پایان این رویداد که با حضور بیش از ۸۰۰ مبارز از ۷۵ کشور برگزار شد، تیم ایران در جدول ردهبندی نهایی مدالها، جایگاه هجدهم را به خود اختصاص داد.
سرپرستی تیم آیمف ایران را مجید علینژاد بر عهده داشت و هدایت فنی تیم نیز بر عهده محمد نعیمی، یاشار میانآبادی و سعید مالک بود.
همچنین از ایران سه داور در این رویداد و به قضاوت پرداختند. محمد قربانی، نیما اکرامی و رشید ارشدی داوران کشورمان در مسابقات جهانی گرجستان بودند.