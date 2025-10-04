ورود کشتی حامل ۳۵ هزار و ۸۴۱ تن روغن خام آفتاب گردان به بندر امام خمینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: این کشتی، پنجمین محموله روغن خام در سال جاری است که برای تأمین نیاز کشور و از طریق این بندر وارد شده و محموله آن از کشور روسیه خریداری شده است.

امید جهان نژادیان افزود: محموله این کشتی پس از تخلیه، به مخازن ذخیره‌سازی استاندارد و شرکت‌های روغن‌کشی منتقل خواهد شد تا در چرخه توزیع کالا‌های اساسی استان و کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: این عملیات بخشی از تلاش‌های دولت برای تأمین و ذخیره‌سازی به‌موقع کالا‌های اساسی و تضمین امنیت غذایی مردم است.