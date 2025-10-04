به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جمعی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمود‌های ولایت، تجدید پیمان کردند.



در این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی، امنیت را نعمتی الهی و حاصل مجاهدت شبانه‌روزی پلیس دانست و بر ضرورت مردم‌داری، قانون‌مداری و تقویت معنویت در مسیر خدمت تأکید کرد.



