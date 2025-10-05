پخش زنده
مجوز ادامه فعالیتهای اکتشافی در محدودههای تحت مالکیت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپاسکو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در استان زنجان پس از بررسیهای فنی و کارشناسی صادر شد.
از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپاسکو)، این مجوز در جلسه کارگروه تعامل استانی فعالیتهای معدنی و با حضور مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی استان زنجان، نمایندگان ایمپاسکو و ایمیدرو و مدیر مجتمع معدنی انگوران، پس از بررسی فنی و کارشناسی دقیق محدودهها و تبادل نظر صادر شد.
این اقدام با هدف تقویت تعاملات بین دستگاهی، تسهیل فرایند توسعه فعالیتهای معدنی و حفظ منابع طبیعی در استان زنجان انجام شده است و زمینهساز تسریع در اجرای برنامههای اکتشافی و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای معدنی این استان خواهد بود.