۱۵ فقره سند مالکیت مدارس آموزش و پرورش و ۱۲۵ فقره سند اراضی وزارت دفاع در شهرستان عسلویه صادر و تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صدور صدها سند مالکیت در استان بوشهر با حضور رئیس دیوان عالی کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک؛ در این مراسم، ۱۵ فقره سند مالکیت مدارس آموزش و پرورش و ۱۲۵ فقره سند اراضی وزارت دفاع در شهرستان عسلویه صادر و تحویل شد.
همچنین پس از ۷۰ سال انتظار، اسناد مالکیت اراضی شرکت نفت فلات قاره بندر امام حسن در شهرستان دیلم صادر و به مسئولان این شرکت تحویل شد.