مجوز استخدام پیمانی ۶۳۵ عضو هیئت علمی صادر شد
سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور مجوزی، امکان جذب ۶۳۵ عضو هیئت علمی پیمانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز استخدام پیمانی ۶۳۵ عضو هیئت علمی در مقطع دکتری تخصصی با هدف ارتقاء سطح سرمایه انسانی و پاسخ به نیازهای آموزشی و پژوهشی، صادر شد.
این مجوز، فقط شامل افرادی است که در فراخوانهای جذب هیئت علمی منتشر شده تا پایان سال ۱۴۰۱ شرکت کرده و پس از گذراندن مراحل قانونی، پذیرفته شدهاند.
بر این اساس، همه فرایندهای جذب و استخدام باید با نظارت قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز فرایندهای بودجهریزی و تخصیص اعتبارات با نظارت سازمان برنامه و بودجه، انجام شود.
همچنین، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط، موظفند که اطلاعات مربوط به اعضای هیئت علمی و دادههای مرتبط را در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به صورت کامل، ثبت و بهروز رسانی کنند.
در اجرای این مجوز، رعایت همه قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و همچنین، مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، الزامی است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته نیز مکلف شدهاند در چارچوب مصوبات شورای عالی اداری، سند جامع برنامه نیروی انسانی ستاد و دانشگاهها را حداکثر تا پایان مهر ۱۴۰۴ برای بررسی و تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور در این مجوز تأکید کرده که استفاده از سهمیههای این مجوز، فقط برای افرادی که نام آنان در جدول پیوست، درج شده، مجاز و هرگونه تخصیص سهمیه به سایر فراخوانها یا افراد خارج از این فهرست، ممنوع است.