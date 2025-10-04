رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ همتی وزارت صمت برای تامین ناوگان ریلی خبر داد و گفت: با قرارداد‌های جدید، ظرفیت تولید داخلی برای تکمیل زنجیره حمل‌ونقل فعال می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ آقای فرشاد مقیمی در مراسم امضای قرارداد‌های تامین ناوگان ریلی با توان سازندگان داخلی و با حضور وزیر راه و شهرسازی، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی همکاری مناسب با زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی دارد.



مقیمی افزود: در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، تحویل یک هزار و ۲۲۴ دستگاه اتوبوس تا ماه آینده در دستور کار قرار دارد و در ماه‌های پایانی سال نیز به‌صورت ماهانه ۱۰۰ دستگاه دیگر به ناوگان اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه دریایی نیز طرح‌های ساخت، نوسازی و اسقاط شناور‌ها در حال اجراست. در بخش ریلی، خوشحالیم که در سال سرمایه‌گذاری برای تولید یکی از حلقه‌های گمشده این بخش یعنی تأمین ناوگان در حال تکمیل است.

رئیس هیئت عامل ایدرو با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ همت سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی کشور انجام شده است، افزود: تاکنون ۷۷۳ دستگاه انواع ناوگان ریلی در کشور ساخته شده و قرارداد جدید امضا شده این امکان را فراهم می‌کند تا ظرفیت تولیدکنندگان داخلی به‌طور کامل به‌کار گرفته شود.

وی ادامه داد: علاوه بر تامین ناوگان، تکلیف دیگری که در برنامه هفتم پیشرفت بر عهده ما قرار داده شده اتصال زیرساخت‌های صنعتی کشور به شبکه ریلی است تا زنجیره تأمین، تولید و حمل‌ونقل داخلی به شکلی پایدار و رقابتی تکمیل شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی تا ماه آینده به پایان می‌رسد و به زودی شاهد آن خواهیم بود که این منطقه به شبکه ریلی کشور متصل و بخش عمده بار صنعتی شرق تهران، قم و غرب سمنان از طریق قطار جابه‌جا خواهد شد.