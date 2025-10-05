به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نشاط اجتماعی لازمه جامعه پویاست موضوعی که استاندار زنجان در کارگروه فرهنگی با نگاهی متفاوت آنرا طرح کرد.

محسن صادقی گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم شاخصه ی شادی مشروع و نامتعارف را به‌درستی تعریف کنیم به همین خاطر باید مدلی برای شادی ارائه دهیم که با هنجارهای ملی و بومی در تعارض نباشد.البته با نگاه به بستر های شادی در حیات اجتماعی مردم زنجان در می یابیم که مردم همیشه برترین بهانه ها را برای شادی آفرینی برگزیده اند بهانه هایی که بایستی آنها را شناسایی و احیا کرد و به نسل های آتی آموخت .

صادقی همچنین خواستار تشکیل قرارگاه اجتماعی محلات با ساختار مشخص و شرح وظایف دقیق شد و از اجرای موفق برنامه‌های هفته ملی کودک توسط دبیرخانه اجتماعی استان در محلات کم‌برخوردار قدردانی کرد.

استاندار زنجان ظرفیت‌هایی چون تئاتر خیابانی، نقالی، پرده‌خوانی و گروه‌های نمایشی مدارس را ابزارهایی مؤثر برای شناساندن قهرمانان ملی و تقویت همبستگی اجتماعی دانست.