پخش زنده
امروز: -
با تلاش آتش نشانان دزفولی، جان ۲ نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: شب گذشته طی تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش گرفتار شدن دو نوجوان ۱۶ ساله بر روی صخرههای وسط رودخانه بین پل قدیم و جدید اطلاع رسانی شد.
روح الله بهشتی فرد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه آتش نشانان با تجهیزات امداد و نجات به این محل اعزام و با استفاده از قایق امداد ساحلی علی مالک اقدام به نجات این دو نوجوان اهوازی نمودند.
وی ادامه داد: این دو نوجوان اهوازی در حین شنا کردن و پس از تاریک شدن هوا بر روی صخرههای وسط رودخانه گرفتار شدند که توسط آتش نشانان نجات یافتند.