به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: شب گذشته طی تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش گرفتار شدن دو نوجوان ۱۶ ساله بر روی صخره‌های وسط رودخانه بین پل قدیم و جدید اطلاع رسانی شد.

روح الله بهشتی فرد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه آتش نشانان با تجهیزات امداد و نجات به این محل اعزام و با استفاده از قایق امداد ساحلی علی مالک اقدام به نجات این دو نوجوان اهوازی نمودند.

وی ادامه داد: این دو نوجوان اهوازی در حین شنا کردن و پس از تاریک شدن هوا بر روی صخره‌های وسط رودخانه گرفتار شدند که توسط آتش نشانان نجات یافتند.