به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سرهنگ تقی‌خانی، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰، با اشاره به قرار گرفتن در هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: استان قزوین با شش هزار و ۴۱۰ کیلومتر راه مواصلاتی و ۱۱ محور ارتباطی به ۱۱ استان کشور، از نظر طول آزادراه در جایگاه سوم کشور قرار دارد و با دارا بودن ۲۲۷ کیلومتر آزادراه، به عنوان استان معین تهران، نقش حیاتی در دسترسی به پایتخت، شمال و غرب کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: با وجود نصب ۶۰ سامانه ترددشمار در محور‌های استان، روزانه بیش از یک میلیون تردد در این جاده‌ها ثبت می‌شود که این حجم تردد، مسئولیت پلیس و دستگاه‌های امدادی را دوچندان می‌کند.

رئیس پلیس راه استان در خصوص اقدامات پلیسی انجام شده تا به امروز، اعلام کرد: ما در طول روز با بیش از ۴۰ واحد گشت در خدمت هم‌میهنان هستیم و تاکنون توسط همکاران من، بیش از ۶۵۰ هزار تخلف اعمال قانون شده است.

وی گفت: همچنین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه متخلف که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده بودند، به پارکینگ منتقل یا به صورت ساعتی توقیف شدند.