روزانه بیش از یک میلیون تردد در محورهای استان؛ اعمال قانون بیش از ۶۵۰ هزار تخلف
رئیس پلیس راه استان قزوین از تردد روزانه بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در محورهای استان خبر داد و گفت: پلیس راه استان تاکنون ۶۵۰ هزار تخلف را اعمال قانون کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ تقیخانی، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، با اشاره به قرار گرفتن در هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: استان قزوین با شش هزار و ۴۱۰ کیلومتر راه مواصلاتی و ۱۱ محور ارتباطی به ۱۱ استان کشور، از نظر طول آزادراه در جایگاه سوم کشور قرار دارد و با دارا بودن ۲۲۷ کیلومتر آزادراه، به عنوان استان معین تهران، نقش حیاتی در دسترسی به پایتخت، شمال و غرب کشور ایفا میکند.
وی افزود: با وجود نصب ۶۰ سامانه ترددشمار در محورهای استان، روزانه بیش از یک میلیون تردد در این جادهها ثبت میشود که این حجم تردد، مسئولیت پلیس و دستگاههای امدادی را دوچندان میکند.
رئیس پلیس راه استان در خصوص اقدامات پلیسی انجام شده تا به امروز، اعلام کرد: ما در طول روز با بیش از ۴۰ واحد گشت در خدمت هممیهنان هستیم و تاکنون توسط همکاران من، بیش از ۶۵۰ هزار تخلف اعمال قانون شده است.
وی گفت: همچنین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه متخلف که مرتکب تخلفات حادثهساز شده بودند، به پارکینگ منتقل یا به صورت ساعتی توقیف شدند.