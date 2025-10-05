همایش تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه صنعت و کشاورزی در زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همایش تخصصی پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور سازندگان، تأمین‌کنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و جمعی از فعالان حوزه صنعت و کشاورزی در زنجان برگزار شد.

این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌های داخلی، تبادل دانش فنی و بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه انرژی‌های پاک به‌ویژه در حوزه خورشیدی بود.

سرهنگ محمود کریمی، مدیر انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت: هدف ما ارتقای تعامل بین بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان انرژی خورشیدی و تسهیل مسیر توسعه پایدار در کشور است.

عادل کاظمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان، نیز این همایش را بستری ارزشمند برای بررسی جنبه‌های فنی، قانونی و اقتصادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: تمرکز ویژه بر استفاده از انرژی خورشیدی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، می‌تواند گام مهمی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و مدیریت پایدار انرژی باشد.

در بخش‌های تخصصی این همایش، موضوع بومی‌سازی سیستم‌های ردیاب تک‌محوره برای پنل‌های خورشیدی مورد توجه قرار گرفت؛ سیستمی که با کمک آن می‌توان بازدهی پنل‌ها را افزایش داد.

محمدحسن غفوری، عضو هیأت مدیره انجمن ساتکا، با اشاره به این موضوع گفت: تولید داخلی این فناوری‌ها می‌تواند هزینه نصب و نگهداری پنل‌ها را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این همایش با ارائه توانمندی‌ها و محصولات خود، سهم قابل توجهی در معرفی ظرفیت‌های بومی کشور داشتند.

حسام مهاجرانی، مدیر فروش یکی از شرکت‌های تولیدکننده پنل‌های خورشیدی، از استقبال فعالان بازار از تولیدات داخلی خبر داد.

همچنین کوثری‌زاده، مدیر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان تولید پنل در استان مرکزی، از آمادگی کامل این مجموعه برای تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات خورشیدی سخن گفت.

در بخش مردمی همایش، جمعی از کشاورزان و صنعتگران حضور یافته و ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و نحوه نصب سیستم‌های خورشیدی، برای استفاده عملی از این فناوری در مزارع و واحدهای تولیدی اعلام آمادگی کردند. تعدادی از آنان نیز با اشاره به برخی موانع اجرایی، خواستار تسهیل فرایندها و افزایش حمایت‌های دولتی شدند.

در پایان این همایش، ضمن بیان مشکلات، پیشنهادهایی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح شد. بر اساس اعلام مسئولان، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از بودجه سفر ریاست جمهوری برای حمایت از پروژه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

تاکنون ۲۹۸ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس با ظرفیت ۲۲ مگاوات در استان زنجان به بهره‌برداری رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان فصل پاییز به بیش از ۵۰۰ واحد افزایش یابد.