انتخاب نیروگاه شهید رجایی به عنوان برترین نیروگاه کشور
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از کسب رتبه نخست این نیروگاه در میان نیروگاههای حرارتی کشور در فصل پیک مصرف تابستان سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، اعلام کرد: با وجود مشکلات تأمین سوخت در فصل گذشته، نیروگاه با انجام کامل برنامههای تعمیراتی از مهرماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال، با آمادگی حداکثری به استقبال پیک تابستان رفت.
موتابها افزود: عملکرد نیروگاهها در فصل اوج مصرف (از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور) به صورت هفتگی توسط مدیریت شبکه سراسری برق و شرکت مادر تخصصی در سه محور (میزان تحقق تولید، پایداری تولید و رفع محدودیتها) ارزیابی میشود که نتیجه نهایی، معرفی نیروگاه شهید رجایی به عنوان برترین نیروگاه کشور در عبور موفق از پیک تابستان سال ۱۴۰۴ بود.
وی در پاسخ به سؤال مجری در خصوص پیشبینی قطعی برق در فصل زمستان، آقای موتابها ابراز امیدواری کرد: معمولاً در نیمه دوم سال و با حذف بار سرمایشی، با قطعی برق مواجه نیستیم و انشاءالله اگر تأمین سوخت نیروگاهها به طور کامل انجام شود، قطعاً قطعی برق نخواهیم داشت.