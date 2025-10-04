پخش زنده
برنامه اجرایی پنجساله همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور اخیراً برای اجرا به واحدهای اجرایی تابعه ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمارئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان گفت: این برنامه پس از امضای تفاهمنامه همکاری میان روسای دو دستگاه در **اردیبهشت ماه ۱۴۰۴** تدوین و مورد تأیید قرار گرفت و اکنون مراحل اجرای آن در سطح ملی آغاز شده است.
وی بااشاره به هدف گسترش تعاملات آموزشی، فرهنگی و ترویجی در حوزه محیط زیست گفت:این برنامه به تأیید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور رسیده و به ادارات کل استانی ابلاغ شده است.
مدادی افزود: ادارات کل موظفاند با استفاده از ظرفیتهای استانی، حوزوی و مردمی، برنامهریزی و هماهنگی لازم برای اجرای فعالیتها را انجام داده و گزارش پیشرفت کار را به صورت دورهای به معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان ارائه دهند.