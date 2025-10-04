به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در شب رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) حجم بالای زائران موجب افزایش چشمگیر ترافیک در اطراف حرم شد، وضعیتی که با وجود تجربه‌های گذشته هم چنان بدون راه‌حل مؤثر باقی مانده است، در کنار این موضوع به کسی برنخوره پای درد و دل مالکان زمین در خیابان ثامن الائمه نشسته که بیش از دو سال است در انتظار دریافت انشعاب برق، آب و گاز هستند و بالاخره نصب نرده‌های پل نیروگاه پس از ماه‌ها توقف در دو هفته اخیر به پایان رسید و نشان داد که با اراده و پیگیری امکان تسریع در اجرای طرح‌ها وجود دارد.

در پایان هم دوربین به کسی برنخوره به بعضی از ایستگاه‌های آب شیرین‌کن که دچار اختلال شدند سر زده است.