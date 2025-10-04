رهاسازی خرس قهوهای گرفتار در تله
یک قلاده خرس قهوهای که در تله سیمی گرفتار شده بود در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش مازندران گفت: یک قلاده خرس قهوهای نر حدود ۸ ساله که در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در حوزه استحفاظی شهرستان آمل در تله سیمی گرفتار شده بود، با تلاش نیروهای محیط زیست و تیم دامپزشکی از تله آزاد و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
علیرضا ابراهیمی افزود: پس از دریافت گزارش اولیه، تیمی عملیاتی متشکل از دامپزشک معتمد ادارهکل، نیروهای یگان حفاظت و مأموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل به محل اعزام شد.
او ادامه داد: در این عملیات، خرس پس از مقیدسازی ایمن و آزادسازی از تله، تحت ارزیابی و معاینه دامپزشکی قرار گرفت و با تأیید سلامت کامل حیوان، در زیستگاه مناسب و امن خود با رعایت ملاحظات زیستی و ایمنی رهاسازی شد.