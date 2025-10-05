پخش زنده
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گیلان از اجرای طرح ملی «قاضی در مدرسه» با هدف ارتقای سواد حقوقی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ عباسی غریب گفت: در راستای تفاهم نامه مشترک آموزش و پرورش و دادگستری گیلان، طرح ملی «قاضی در مدرسه» با هدف ارتقای سواد حقوقی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بین دانشآموزان، در مدارس استان آغاز شد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گیلان افزود: با اجرای طرح قاضی در مدرسه با حضور قضات دادگستری، دانشآموزان با مفاهیم قانونی، حقوق شهروندی و تبعات رفتارهای پرخطر آشنا شده و با افزایش آگاهی آنها در خصوص مسئولیتهای فردی و اجتماعی، از بروز بسیاری از انحرافات و جرائم در آینده پیشگیری خواهد شد.
وی افزود: آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی و تربیتی، مأموریت دارد زمینههای رشد متوازن فکری، اخلاقی و اجتماعی دانشآموزان را فراهم کند و اجرای چنین طرحهایی، مسیر زندگی آنان را به سمت انتخابهای صحیح هدایت خواهد کرد.
عباسی غریب با تأکید بر اهمیت تعامل بین دستگاه قضایی و آموزش و پرورش، افزود: آشنایی دانشآموزان با فرآیند دادرسی، قوانین و حقوق خود، از طریق جلسات تعاملی با قضات، نقش مهمی در کاهش آسیبهای نوپدید به ویژه در فضای مجازی و روابط اجتماعی دارد.
طرح «قاضی در مدرسه» در طول سال تحصیلی جاری در چندین مدرسه گیلان به صورت کارگاههای آموزشی، پرسش و پاسخ و برنامههای شبیه سازی دادگاه اجرا میشود.