به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛آیت الله احمد مروی در دومین اجلاسیه شهدای روحانی و مداح خراسان شمالی، با گرامی‌داشت یاد و نام سه‌هزار شهید این استان گفت:این مراسم‌ها نمادی از یک حرکت عمیق برای زنده نگه داشتن آرمان‌های الهی و ارزش‌های اسلامی است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مراسم‌های بزرگداشت شهدا نباید به شکل‌های سنتی و تشریفاتی محدود شود، افزود: همان‌طور که شهدای انقلاب و دفاع مقدس ادامه‌دهندگان راه امام حسین (ع) هستند. باید با معرفی وصیت‌نامه‌ها، سخنان و اندیشه‌های آنان، ایمان و معرفت شهدا را در جامعه زنده نگه داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش تاریخی روحانیت شیعه، گفت: در دوران غیبت کبری، جامعه شیعه با بحران‌های معرفتی و هویتی روبه‌رو شد و این علما و روحانیان بودند که با بصیرت و علم خود، دین را از انحراف حفظ کردند.

آیت الله مروی تأکید کرد: جریان مرجعیت و اجتهاد که از زمان امام صادق (ع) پایه‌گذاری شد، اساس پویایی مذهب شیعه است و روحانیت باید همچون گذشته، در عرصه‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین باشد.

آیت‌الله مروی ادامه داد: شهدای روحانی با نثار جان خود در مسیر تبیین دین و دفاع از ارزش‌های اسلامی، رسالت تاریخی روحانیت را به بهترین شکل به انجام رساندند و زنده نگه داشتن یاد آنان، پاسداشت هویت و استقلال ملت ایران است.