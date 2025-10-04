مهر رضوی در کوله دانشآموزان
کانونهای خدمت رضوی استان مازندران۱۲۲۰ بسته آموزشی به دانشآموزان نیازمند استان اهدا کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و در راستای ترویج فرهنگ احسان و خدمت به نیازمندان، با همراهی خادمیاران و و یاوران رضوی موفق به تهیه و توزیع ۱۲۲۰ کولهپشتی بهمراه لوازمالتحریر در بین دانشآموزان نیازمند مناطق مختلف استان شدند.
قاسم عزیز زاده گرجی افزود: این بستهها با ارزشی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۸۹۱ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال تهیه شدهاند که از این میزان، ۲ میلیارد ریال از سوی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی تأمین و مابقی با همت خادمیاران و یاوران رضوی شهرستانها و خیرین محلی فراهم شده است.
او با بیان اینکه طرح مهر رضوی، تنها یک کمک تحصیلی نیست؛ بلکه پیامی از مهر، همدلی و پیروی از سیره امام رئوف (ع) است، ادامه داد: خادمیاران با عشق و انگیزه، بار دیگر نشان دادند که خدمترسانی در مسیر اهل بیت (ع) محدود به مکان خاصی نیست و میتوان با همت جمعی، لبخند را به چهره هزاران کودک نشاند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران گفت: توزیع این کولهها با محوریت کانونهای محلهای رضوی و بهصورت میدانی انجام شده تا نیازهای واقعی شناسایی و در سریعترین زمان پاسخ داده شود.