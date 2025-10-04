پخش زنده
موکبهای مستقر در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ظهر امروز به خدمت رسانی خود به زائران و عزاداران پایان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خدمت رسانی موکبهای ایرانی و عراقی که به مناسبت ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از ۸ مهر مشغول ارائه خدمات به زائران و عزاداران بودند ظهر امروز به پایان رسید.
یکی از برنامههای امسال ایجاد استراحتگاههای موقت دراطراف حرم مطهر برای استفاده زائران بود تا بتوانند در فضای آرام و مناسب از خدمات رفاهی بهرهمند شوند.
۲۰۰ موکب در ایام وفات حضرت معصومه (س) در اطراف حرم مطهر خدمترسانی امسال کردنند.