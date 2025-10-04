به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران از نجات ۱۰ نفر مفقودشده در جنگل‌های المیستان پس از ۱۷ ساعت عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی خبر داد و گفت: ساعت ۱۸:۰۰ جمعه ۱۱ مهرماه، گزارش مفقود شدن ۱۰ نفر در منطقه جنگلی المیستان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و یک گروه عملیاتی از پایگاه امداد و نجات رینه به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

فخاری افزود: نجاتگران ظهر امروز و پس از ۱۷ ساعت جست‌و‌جو و پیمایش مستمر منطقه، موفق به دسترسی به افراد مفقودشده شدند و آنان را با سلامت کامل به محل امن منتقل کردند.