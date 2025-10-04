استاندار آذربایجانغربی مطرح کرد.
مرز کوزهرش؛ فرصت طلایی توسعه و تحول سلماس و آذربایجانغربی
استاندار آذربایجانغربی گشایش مرز کوزهرش را نقطه عطفی برای پیشرفت منطقه و شکوفایی اقتصادی استان دانسته و گفت: بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز در آذربایجانغربی ظرفیتی بزرگ برای بهرهگیری از مزیتهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رضا رحمانی عصر امروز در جلسه ستاد عالی سرمایهگذاری و توسعه استان با محوریت شهرستان سلماس، با تأکید بر اهمیت استراتژیک مرز کوزهرش افزود: آثار گشایش مرز کوزهرش تنها محدود به سلماس نخواهد بود، بلکه کل استان و حتی کشور از منافع آن بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به پیگیریهای مستمر نماینده سلماس در مجلس، خاطرنشان کرد: همراهی تمامی دستگاهها، نهادهای امنیتی، نظامی و اجرایی موجب شد تا موضوع بازگشایی مرز کوزهرش با سرعت و اجماع کامل به نتیجه برسد.
استاندار آذربایجانغربی انتظار ۴۰ ساله مردم منطقه برای تحقق این مطالبه را نیز یادآور شده و افزود: این اقدام تاریخی موجب امیدآفرینی، جلوگیری از مهاجرت جوانان و فراهم شدن بستر اشتغال و سرمایهگذاری در سلماس خواهد شد.
رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت تدوین طرح جامع توسعه از نقطه صفر مرزی تا شهر سلماس، اضافه کرد: فرمانداری سلماس موظف است با بهرهگیری از مشاوران متخصص، تمامی زیرساختهای خدماتی، رفاهی و اقتصادی مسیر مرز را فراهم سازد.
🔹وی در ادامه با بیان اینکه مرز کوزهرش فرصتی طلایی است که نباید لحظهای را برای بهرهبرداری از آن از دست داد، افزود: راهاندازی بازارچه مرزی، جذب شرکتهای بزرگ حملونقل و سرمایهگذاری شرکتهای ملی و بینالمللی، از اولویتهای پس از گشایش مرز کوزهرش خواهد بود.
🔹استاندار آذربایجانغربی در پایان با اشاره به اهمیت اتحاد و همدلی در مسیر توسعه استان، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه وحدت و تلاش مشترک همه مسئولان است و یقیناً با استمرار این همراهی، خداوند نیز یاریگر ما خواهد بود.