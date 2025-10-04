پخش زنده
مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: ۱۴ هزار و ۴۵۶ نوآموز کودکستانی در ۴۰۰ کودکستان فعال استان، نخستین گامهای خود در دنیای آموزش را برمیدارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی متقیان در آیین زنگ غنچههای کودکستانی که با شعار برای کودکان، برای ایران برگزار شد، گفت: همه کودکستانها زیر نظر سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هستند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اعلام مراجع قانونی، از سال آینده دوره پیش دبستانی اجباری خواهد شد.
وی افزود: کودکستان پل ارتباطی بین خانواده و مدرسه است و هدف اصلی آن، کاهش اضطراب و حل مشکلات آموزشی آینده کودکان است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: در این محیط، کودکان با نگاه به همسالان و نیز درخواست برای برقراری ارتباط با مربیان، درسهای گرانبهایی میآموزند.