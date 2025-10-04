پخش زنده
سامان محمدی طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا محمد شیخالاسلام به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمله تروریستی به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج، شرکت در سرقت طلا فروشی و آدمربایی منجر به قتل فرد ربوده شده و طراحی عملیات و سرکردگی ترورشهید شیخالاسلام از جمله اقدام های مجرمانه محکومعلیه بوده است.
سامان محمدی خیاره، در نهایت به اتهام محاربه و عضویت در گروهک های تروریستی و تکفیری، انجام عملیات مسلحانه و طراحی و سرکردگی ترور شهید ماموستا شیخالاسلام در سنندج پس از روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.
محمدجواد رضاسلطانی گزارش میدهد.