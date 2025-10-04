به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:این استان با ۲۶ کارخانه تولید خوراک آبزیان و تأمین ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیاز کشور، به عنوان قطب برتر این صنعت در ایران شناخته شده است.

حسین بهرامی افزود: ظرفیت تولید خوراک آبزیان سالانه بیش از ۴۳۰ هزار تن است.

به گفته وی: این صنعت برای حدود ۵ تا ۶ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی کرده و علاوه بر تأمین بخش عمده‌ای از نیاز داخلی، پتانسیل صادراتی قابل توجهی به کشور‌های منطقه دارد.